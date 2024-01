Basket serie A, Venezia resta in testa. Risalgono Virtus Bologna e Olimpia Milano

Nel giorno del ritorno di Simmenthal come sponsor di Milano dopo 50 anni (era stato dal 1956 al 1973 aiutando a far nascere il mito delle “scarpette rosse”) un ottimo Nicolò Melli da 23 punti (season high) con 10/11 dal campo e 8 rimbalzi trascina l'Olimpia Milano al successo in volata contro Derthona Basket per 83-82 (42-35 al riposo lungo). Decisivo il layup di Hall a 20 secondi per il sorpasso e poi la difesa di Flaccadori su Ross costringendo l'ex Buducnost alla palla persa a 2 secondi. Dopo due sconfitte consecutive in Eurolega, anche la Segafredo Bologna contro Brindisi che mostra tutti i suoi limiti e resta ultima. Pugliesi avanti 9-11 per l’unico vantaggio della partita, poi la Virtus sistema il tiro: 26-15, poi 35-19 al decimo. Sul 51-21 al 14esimo la partita è virtualmente chiusa. Al riposo lungo è 58-35, al 24esimo 67-38. Al 30esimo 78-53. Finisce 103-76.

A Masnago passa la Reyer Venezia 92-103 (47-60 al riposo lungo) e mantiene la testa della classifica.

Cinque un doppia cifra, Simms 20 punti, Wiltjier 16, Kabengele 15 punti e nove rimbalzi. Per Pallacanestro Varese Mannion 21, Hanlan 20. A Varese è andata di scena la “Braille Night”, ovvero un incontro dedicato alla comunità dei tifosi non vedenti e ipovedenti Le magliette da gioco con la scritta Varese in braille saranno messe all’asta e il ricavato andrà a favore di Real Eyes Sport, l’associazione fondata dal gallaratese Daniele Cassioli, pluricmpione mondiale ed europeo di sci nautico per ciechi.

A Venezia ha risposto la Germani Brescia che ha battuto 88-67 Treviso Basket grazie ad un terzo periodo da 33-9. Quattro in doppia cifra, Burnell 14 punti. La VL Pesaro dura invece dieci minuti, 22-22, poi Napoli Basket piazza parziale da 47-27 nei due quarti centrali, allunga e vince 93-75. Per i campani quattro in doppia cifra, Pullen 15 (4/9 da tre) e 5 assist, Lever 13 punti. Napoli sale a 20 in classifica, Pesaro (Ford e Totè 15 punti a testa) resta terz'ultima a 10 punti. Cremona ritrova la vittoria contro una spenta Trento (99-80) e raggiunge in classifica Pistoia demolita a Sassari, 107-79. Avanti già 62-28 al riposo lungo, la squadra di Bucchi chiude con quattro giocatori sopra i 15 punti e con 13/24 da tre. I play off sono sempre più vicini. Con i 28 punti di Demetre Rivers, infine, Scafati si impone 102-76 sulla Pallacanestro Reggiana. Il 34-12 di primo periodo decide la partita. Grande prova anche di David Logan con 18 punti. Tra gli ospiti miglior marcatore Galloway con 16 punti.

LA CLASSIFICA

1. Umana Reyer Venezia 24 punti

2. Germani Brescia 24

3. Segafredo Virtus Bologna 22

4. Ge. Vi. Napoli 20

5. EA7 Olimpia Milano 20

6. Dolomiti Energia Trento 18

7. Una Hotels Reggio Emilia 18

8. Vanoli Cremona 16

9. Giviva Scafati 16

10. Estra Pistoia 16

11. Banco Sardegna Sassari 14

12. Bertram Tortona 12

13. Openjobmetis Varese 12

14. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

15. Nutribullet Treviso 8

16. Happy Casa Brindisi 6