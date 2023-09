- Il proprietario e comandante di una barca da diporto è responsabile dell’incolumità dei suoi passeggeri, anche se trasportati a titolo di cortesia. È il messaggio che arriva dalla vicenda che approderà al giudice di pace all’inizio del prossimo anno. Undi Cavallino Treporti è stato infattiper il reato diNel giugno 2021 con la sua barca aveva trasportato un conoscente a titolo di cortesia, un quarantacinquenne residente a Camponogara . Poi, arrivati a destinazione in Murano , questi erariportandogiudicate guaribili in oltre 40 giorni.La parte lesa, assistita dagli Avvocati Augusto Palese e Davide Vianello Viganò, era stato in malattia molti mesi, con importante danno biologico, determinante, come accertato dal medico legale di parte Gianni Barbuti. Inoltre, a seguito della caduta dalla barca, il 45enne aveva riportato danni importanti anche a livello patrimoniale, poiché non ha più potuto svolgere la propria attività di operatore di carico e scarico bagagli. Per questo, sostenendo che, aveva presentato querela. Come recita il capo di imputazione, il conducente è stato rinviato a giudizio “perché, mentre conduceva un natante a motore, con a bordo un terzo trasportato, accostatosi alla riva sita in Fondamenta Lorenzo Radi - per imprudenza, negligenza, imperizia - non assicurava adeguatamente l’imbarcazione alle apposite paline, cosicché il predetto nell’atto di scendere dal natante, a seguito di un movimento dello stesso, cadeva in acqua, riportando lesioni personali”.Secondo la relazione del perito di parte, Alfonso Morisieri, “l’ormeggio, ancorché temporaneo, prevede l’impiego di almeno una cima assicurata ad una palina, evitando così che l’unità possa allargarsi nonché produrre ampi movimenti trasversali – di rollio in grado di complicare o rendere troppo difficoltose le operazioni di imbarco/sbarco”.