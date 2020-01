Barchino affonda nel Canale della Giudecca, 5 in acqua salvati dal vaporetto

VENEZIA - Incidente nautico a Venezia: alle 19.30 di oggi 3 gennaio, a Sacca Fisola, lungo il Canale della Giudecca, un barchino è affondato. Non è ancora chiaro se si sia rovesciato o se vi sia stato un urto. Le cinque persone a bordo sono finite in acqua e sono state recuperate da un vaporetto Actv. Quattro di loro avevano traumi, pare non gravi, e sono state affidate al personale del Suem mentre i vigili del fuoco e il personale della Marittima provvedevano a ripescare il barchino. Per consentire le operazioni è stato chiuso temporaneamente l'imbarcadero di Sacca Fisola.

Ultimo aggiornamento: 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA