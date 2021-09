VENEZIA Ci sono due bambini, entrambi alunni delle scuole primarie, positivi al Covid e sintomatici, tanto che già il primo giorno di scuola la loro classe è giocoforza finita in Dad, la didattica a distanza, come prescritto dai protocolli. Uno è iscritto in un istituto del centro storico di Venezia, l’altro frequenta l’istituto Madonna delle Grazie di Robegano, dove in isolamento sono finiti in tutto 19 ragazzini. Una volta emersa la loro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati