VENEZIA - Un carretto in miniatura, una scopa in saggina e l’uniforme fosforescente che hanno tutti gli operatori ecologici. Sono questi i tratti distintivi che Camilla, quattro anni il prossimo giugno, ha scelto come travestimento per il Carnevale. Un desiderio insolito, curioso, anche perché di solito le bambine di questa età scelgono vestiti da principessa o altre opzioni, mentre lei no, ha voluto immedesimarsi nei suoi eroi, quelli che conosce tutti giorni: gli operatori ecologici di Veritas.



L’ABITUDINE

A raccontare com’è maturata la scelta è la mamma, Giuditta: «Ogni giorno è lei che conferisce i rifiuti nella barca qui vicino a casa, ai Giardini. Non mancandole la parola, ha fatto amicizia con gli operatori di Veritas che ogni giorno la salutano e sono sempre molto gentili nei suoi confronti». Un rapporto che via via si è consolidato nel tempo: «Quando ci ha detto che le sarebbe piaciuto travestirsi da netturbina ci è parsa un’idea curiosa, originale, quindi l’abbiamo subito assecondata perché l’originalità, secondo noi, va premiata».



L’AMICIZIA

La pensa così anche uno dei suoi amici che vede tutte le mattine, riporta la mamma: «Sono sempre davvero disponibili e Cristiano, uno dei dipendenti di Veritas con cui ha legato di più, si è detto disponibile a farle una scopa come quella che usano loro tutti i giorni». Ecco che così il primo componente - in miniatura - del costume è arrivato giusto in tempo per Carnevale: «L’abito l’abbiamo trovato su internet, mentre il carrello è frutto delle capacità di papà Andrea», continua la donna. Da sempre Giuditta è abituata a farsi le maschere: «Mi sono sempre costruita con il cartone le maschere, quando Camilla mi ha detto che si sarebbe voluta travestire in questo modo pensavo a qualcosa proprio in cartone. Poi però il papà ha voluto metterci del suo facendo qualcosa di più bello». E così è nato il carrello in legno spruzzato in argento: «C’è voluta qualche ora di tempo libero, ma è venuto fuori bene». Un gioco con il quale la bimba si diverte e, allo stesso tempo, svolge anche un servizio pubblico, perché alla fine i coriandoli li accumula, rendendo più facile il lavoro di chi la mattina dopo ripulisce le strade. La maschera di Camilla ha catturato anche le attenzioni del primo cittadino veneziano, che ha postato sul suo profilo Twitter alcune foto della bambina corredate dalla descrizione: «Camilla, 4 anni a giugno, ha voluto un vestito di Carnevale che valorizzasse il lavoro di tante persone, sottolineando l’importanza di tutelare Venezia. Il significato del rispetto ce lo insegnano i bambini. È per loro che ci impegniamo! Grazie, di cuore #EnjoyRespectVenezia». Lei è ancora troppo giovane per capire, ma mamma Giuditta replica all’accensione dei riflettori sulla bimba: «Non ce l’aspettavamo di sicuro, mi sembra impossibile tutto questo successo per il costume, ma ben venga, mi ha fatto sorridere».

Senza saperlo, la bimba ha già fatto scuola, perché tra le varie foto del Carnevale veneziano che giravano in rete, ieri ne è apparsa una di un altro bambino, vestito questa volta da vigile. Mentre una nonna ha postato la foto del nipotino in una carrozzina trasformata in gondola.