© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - ​L’ultima impresa deitra i motoscafi. Un gruppo di giovani turisti ha fatto un tranquillo pic nic in un pontile vicino a San Silvestro, con vista sui palazzi storici di fronte alla sede del Comune di Venezia, ieri sera, sabato 28 luglio, intorno alle 19. Poi da qui, uno di loro, si è tuffato e ha fatto un bagno rinfrenscante per sconfiggere la calura della giornata. L'inatteso bagnante ha fatto anche una nuotata tra i numerosi motoscafi che transitavano in Canal Grande in quel momento arrivando fin oltre la metà del canale salutando gondolieri e passeggeri dei vaporetti.