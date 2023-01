MESTRE - Si chiama Irene la prima bambina nata all’Ospedale dell’Angelo, alle 2.38. Pesa 3220 grammi, i suoi genitori sono veneziani e sarà lei a regalare alla mamma la veretta in oro bianco con cinque diamanti di taglio brillante creata dall’orafo Mario Romano. Da 35 anni si rinnova la tradizione nata in collaborazione con il Gazzettino, il dono di una fedina alla madre del primo bimbo dato alla luce nel comune di Venezia. A seguire la neonata è stato Gioele, figlio di genitori mestrini partorito sempre nel reparto di ostetricia dell’Angelo alle 11.15 con un peso di 3785 grammi.

Meno bimbi

Tuttavia l’ospedale mestrino registra un’importante flessione nel numero delle nascite, che nel 2021 sono state in totale 1856 rispetto agli oltre 2mila neonati nel 2020. Nel commentare il contesto di forte denatalità Raffaele Battista, il primario di Ostetricia dell’Angelo, conferma che anche il punto nascite di Mestre ha vissuto un anno di leggera flessione, dopo stagioni con risultati eccellenti.

“La nascita della bambina Irene è comunque un buon auspicio per il nostro reparto – spiega il primario – che se negli anni precedenti ha superato i duemila parti, quest’anno ha avuto un calo in linea con il trend di denatalità registrato in tutto il paese e che chiaramente richiede di mantenere l’alto livello di assistenza da garantire ai pazienti”. Battista sottolinea anche l’importanza degli ottimi risultati ottenuti dagli altri ospedali dell’Ulss 3. A Chioggia nella mattinata di ieri si sono registrati due parti: Elia, di Porto Viro, nato alle 8.52 con un peso di 3410 grammi; la seconda nata è Vittoria, di Piove di Sacco, partorita alle 10.52. I totali nati nel 2021 a Chioggia sono 443. A Mirano il totale nel 2021 è di 1048. “Questo ospedale non aveva mai superato la quota di mille parti – osserva il primario Battista – quindi il reparto cresce, mentre gli altri hanno un rallentamento ma nel contesto di un calo che si registra da anni a livello nazionale, mentre all’Angelo si fa sentire quest’anno”. A Venezia il totale dei nati nel 2021 è 334.

“L’ospedale di Mestre ha un rapporto stretto con l’ospedale Civile di Venezia – prosegue Battista – Il punto nascite di Venezia è da sempre sotto i 500 nati e l’ospedale dell’Angelo in stretto rapporto con il punto nascite del Civile garantisce la quantità dei parti, l’esperienza degli operatori, aiutando quelli di Venezia, ne è custode”. Per quanto riguarda l’ospedale di Chioggia, l’Ulss 3 non solo ha confermato il mantenimento del punto nascite, ma sta lavorando anche alla creazione del nuovo centro di procreazione mediamente assistita (PMA) “Potrà costituire un vero e proprio volano - sottolinea l’avvocato Francesca Donà, consigliere delegato alla sanità e all’ospedale di Chioggia - per quanto riguarda le nascite in città, perché fungerà da polo di attrazione per il nostro ospedale rispetto a tutta l’area vasta. I dati, poi, bisogna saperli leggere: il punto nascite di Mirano ha avuto un aumento delle medesime, complice del fatto che è stato chiuso il suo corrispondente di Dolo”. Tra gli obiettivi del nuovo anno il primario Raffaele Battista spera di migliorare e fortificare la rete ospedaliera in rapporto con altri punti nascita. “Voglio promuovere il ruolo di hub del nostro reparto - dichiara - nell’ottica di una collaborazione e gestione condivisa per facilitare percorsi rapidi di qualità, cui i pazienti possono accedere. E’ necessario ragionare in termini di Ulss, in cui ogni ospedale ha un suo ruolo”. Il primo nato del 2023 dell’Ulss 4 si chiama Vittorio, ed è stato partorito alle 14.05, all’ospedale di San Donà di Piave, pesa 4070 grammi e i genitori sono entrambi di Jesolo.