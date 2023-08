Volvo in fiamme sul Ponte della Libertà: il conducente riesce ad accostare appena in tempo

VENEZIA-MESTRE - Volvo Station Wagon in fiamme alla fine del Ponte della Libertà in direzione Mestre. L'allarme è scattato alle 7 di questa mattina, 17 agosto. L'auto era in transito quando per cause in corso di accertamento ha preso fuoco. Il conducente ha avuto appena il tempo di accostare e abbandonare il veicolo. Sul posto pompieri e vigili urbani. Intervento ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA