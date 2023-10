Sfreccia contromano nella notte sul ponte della Libertà a Venezia

VENEZIA - Sfreccia contromano in auto sul ponte della Libertà a Venezia. Paura nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre nel capoluogo lagunare. L'allarme è scattato poco dopo le 2:30 di sabato quando alcuni automobilisti che percorrevano il ponte si sono trovati di fronte l'auto in senso sbagliato, alcuni hanno anche filmato l'autovettura, come riportato dalla pagina social Venezia non è Disneyland. Fortunatamente non si sono verificati incidenti ma rimane l'incognita di di cosa sia davvero successo. La polizia locale sta visionando i filmati per accertare attraverso la targa che sia il proprietario della vettura.