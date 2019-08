«A Venezia costo della vita più alto: «Una legge speciale per la residenza»

di Roberta Brunetti

VENEZIA - L’assegnazione delle case pubbliche, in centro storico, dovrà tener conto della specificità veneziana. E di questo si sta occupando il tavolo tecnico che a breve proporrà delle modifiche alla discussa legge regionale che ha abbassato a 20mila euro il tetto dell’Isee per aspirare ad un alloggio pubblico. «L’obiettivo è di arrivare a una vera legge speciale per la residenza a Venezia - annuncia il presidente dell’Ater lagunare, Raffaele Speranzon - O quantomeno a dei correttivi. È oggettivo che il costo della vita in centro storico sia più alto e già questo, rispetto ala calcolo dell’Isee, deve portare a determinazioni diverse». Occasione per fare il punto sulla situazione. Con un Isee di 32.000 euro, tra due anni non avranno più diritto alla casa dove vivono dall’83 e in cui hanno investito