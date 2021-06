PORTOGRUARO - È una nuova storia di riscatto e di felici traguardi quella che arriva dalla città del Lemene. Protagonista è Lamin Jaiteh, nato a Wassu, in Gambia nel 2001. Nel 2016 il giovane quindicenne intraprende il viaggio che l'avrebbe portato in Italia, passando per la Libia e attraversando il Mediterraneo su un gommone con altri suoi coetanei. Una storia come tante, che per fortuna non sa di tragedia. All'Italia Lamin chiede protezione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati