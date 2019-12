Beccato a Chirignago un russo condannato per furto: ora è in carcere

CHIRIGNAGO - I carabinieri di Spinea, nel corso di uno dei numerosi servizi predisposti quotidianamente nel territorio di pertinenza, hanno arrestato un immigrato russo, Valeri Koziev, 39enne, già noto per i numerosissimi precedenti penali, per una serie di episodi di furti, di cui l’ultimo commesso nello scorso febbraio a Venezia. Il russo iera oggetto di un ordine di carcerazione per scontare la pena già comminata, pari ad un anno. Rintracciato a Chirignago, l’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e tradotto presso il carcere di Venezia.

