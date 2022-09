Venezia, al via i lavori per il consolidamento di Riva degli Schiavoni: «Una spesa di 2,4 milioni di euro»

VENEZIA - La Giunta comunale di Venezia ha approvato il progetto definitivo che prevede la messa in sicurezza, il consolidamento e il ripristino di 150 metri della pavimentazione di Riva degli Schiavoni, nell'area che precede il ponte della Cà di Dio, per una spesa complessiva di 2,4 milioni di euro e una durata di sette mesi.

L'intervento ha lo scopo di effettuare il consolidamento delle sponde, il ripristino della pavimentazione dei rivestimenti in pietra d'Istria, il restauro delle rive d'acqua, il consolidamento dei sottofondi e il ripristino delle pavimentazioni in trachite; comprende anche la sistemazione di sottofondi e pendenze per il corretto smaltimento delle acque piovane e la soluzione di dissesti dovuti a fenomeni di «sifonamento» che si sono aggravati in seguito alle acque alte eccezionali del novembre 2019.

Nei carotaggi effettuati nei mesi scorsi si è potuto rilevare come gli avvallamenti presenti lungo questo tratto di banchina non siano dovuti a cedimenti di tipo strutturale relativi al muro di sostegno, ma al dilavamento, cioè all'erosione da parte dell'acqua del sottofondo alla pavimentazione, causata dalle acque alte violente come quelle del 12 novembre, ma anche dalle onde del Bacino che quotidianamente sbattono sulla fondamenta.

Un team subacqueo ha notato che in aree abbastanza limitate è, poi, presente una erosione del fondale al piede della banchina. Il progetto si propone di consolidare la banchina senza mai metterla in asciutto, e avrà come fine ultimo quello di creare un presidio al piede del marginamento, capace di bloccare i fenomeni di filtrazione e di sifonamento per la fondazione.