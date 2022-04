Il sorriso di David, studente 20enne di San Donà, conquista Amadeus nei "Soliti ignoti"

SAN DONÀ - Il suo sorriso è stato apprezzato anche da Amadeus, conduttore de I Soliti ignoti di Rai Uno. Nella punta di domenica, infatti, tra gli ospiti c'era David Gadiaga, 20enne di San Donà, studente all'università di Trieste al corso di Intelligenza artificiale. Il concorrente della serata Marco Liorni ha indovinato la sua occupazione estiva di babysitter, a quel punto David ha sfoggiato un bel sorriso, venendo inquadrato in primo piano. «Ha una faccia simpaticissima ha commentato Amadeus - fa divertire i ragazzi», confermato da un selfie di David mentre è in compagnia di una giovane che sta suonando. Giacca, camicia bianca, jeans, il 20enne sandonatese era l'ignoto con il numero quattro, e Liorni è riuscito ad intuire la sua occupazione estiva chiedendo un indizio. David ha spiegato: «quello che mi viene richiesto per prima cosa è l'affidabilità».

STUDIO E SPORT

Oltre che un babysitter, David è soprattutto un bravo studente e ottimo sportivo. A San Donà ha frequentato l'istituto Alberti, diplomato con il massimo dei voti (100). Pratica nuoto a livello agonistico: nel 2019 è stato tra i detentori di un record certificato dal Guinness dei primati (100x50) conquistato in Inghilterra e certificato da Alistair Richards, presidente dell'organizzazione Guinness world record.