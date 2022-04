BELLUNO - Una vittoria con dedica speciale quella di sabato dei ragazzi della Hyundai Spes Belluno. L'ultima volta per Michele Tollardo, schiacciatore alla mano classe 1990. «Fra poche settimane diventerò papá per la seconda volta e voglio dedicare maggior tempo alla mia famiglia e in particolare alla mia compagna Martina D'Antimo (anche lei con un passato da pallavolista, ndr)». Queste le parole di un emozionato Michele, arrivato alla Spes proprio in questa stagione, dopo aver fatto tutto il suo percorso fin dalle giovanili con la Pallavolo Belluno. «Un ragazzo molto corretto - racconta la dirigente Olivia Puccetti - disponibile e ironico. È un vero peccato perderlo». Tutta la squadra ha voluto al termine della partita dedicare una foto speciale tutti insieme sul parqet della Spes Arena. Oltre al suo primo figlio tenuto a stento in braccio, c'è in questo scatto anche la piccola figlia del libero Roberto Schiano. Intorno tutti i compagni a indicare Tollardo, chiamato anche a raccontare la sua ultima partita.

IL PROTAGONISTA

«Eravamo sicuramente favoriti, ma sapevamo che non ci potevamo permettere troppe disattenzioni - spiega Michele -. E cosí è stato, fatta eccezione per la parte finale del primo set, quando proprio grazie a nostri errori, abbiamo lasciato i nostri avversari stare troppo in partita. Vinto il primo set - continua Tollardo - non abbiamo più sbagliato una palla, dimostrando di essere un gruppo molto compatto». L'emozione è palpabile ed è davvero molto bello vedere l'atteggiamento di tutti i ragazzi della Spes uniti attorno al loro compagno, dimostrando di essere una vera e propria famiglia.

IL PROGRAMMA

Questo successo porta di nuovo in alto la Spes, che deve recuperare prima di Pasqua, il match contro i Lupi Rossi, il 15 aprile a Trebaseleghe. Un eventuale successo vorrebbe dire aggancio al Treviso al quinto posto. Ma questo resta il weekend di Michele Tollardo, a cui vanno tanti auguri anche della nostra redazione per la sua nuova vita di tutti giorni senza la pallavolo.