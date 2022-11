Torna in aereo da Zanzibar con un chilo di coralli protetti in valigia: denunciato e rischia anche una maxi multa

VENEZIA - Sequestrato quasi un chilo di coralli della specie Scleractinia spp, protetti dalla Convenzione di Washington. L'operazione è dei funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) in servizio presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, in collaborazione con la Guardia di Finanza Gruppo di Tessera.

I coralli sono stati trovati all'interno del bagaglio di un passeggero italiano proveniente da Zanzibar, privi di autorizzazione all'importazione. La merce è stata sequestrata e il passeggero denunciato a piede libero per violazione della "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione", che prevede una sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro.