Manifestazione pro aborto davanti al Centro culturale S. Maria delle Grazie di Mestre

MESTRE - Un gruppo di persone hanno protestato, a favore dell'aborto, oggi a Mestre davanti alla libreria diocesana che ha sede al centro culturale Santa Maria delle Grazie. «Quanto accaduto oggi pomeriggio al Centro culturale S. Maria delle Grazie di Mestre - dice in una nota il Patriarcato di Venezia - è un segnale preoccupante perché indica una volontà di contrapposizione aggressiva».

«Di fronte al tema fondamentale e delicato della vita nascente, della dignità delle persone e delle loro storie, anche cariche di sofferenza - conclude -, si chiede sempre il massimo rispetto e, soprattutto, che non venga meno la libertà per tutti di manifestare il proprio pensiero pacificamente e rispettosamente, senza intimidazioni di sorta; si tratta di un principio costituzionale valido per ogni cittadino».