A4, quattro schianti in un'ora nel tratto maledetto, tir di traverso: due svincoli chiusi, traffico paralizzato

Quattro incidenti in un'ora in A4, nel tratto maledetto. Uno, il primo, in direzione Trieste; gli altri tre in direzione Venezia. Traffico paralizzato. È successo tutto poco dopo le 15 di oggi, martedì 7 febbraio.

Il primo incidente tra due mezzi pesanti è accaduto tra Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione di Venezia. Nello schianto i due tir sono rimasti danneggiati ma fortunatamente i conducenti non hanno riportate conseguenze. Inevitabili i disagi per il traffico per chi prosegue verso Torino. Poco dopo un secondo incidente è accaduto nel senso opposto, questa volta tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro. Un Tir è sbandato e il carico è finito di traverso. In questo caso gli utenti sono costretti a percorrere la A4 in direzione Trieste su una sola corsia con inevitabili code. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari di Autovie Venete insieme ai soccorsi stradali. Un terzo incidente sempre tra mezzi pesanti, è accaduto poco prima delle 16, tra Cessalto e San Stino in direzione Trieste: chiuso lo svincolo di San Stino in entrata. Un quarto incidente poco dopo tra San Donà e Cessalto, sempre in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà.