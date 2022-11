10eLotto, il Veneto fa il "colpaccio": vinti 90mila euro nelle province di Vicenza e Venezia

VICENZA - VENEZIA - 10eLotto, Veneto a segno: centrate vincite per 90mila euro. Veneto protagonista dell'ultimo concorso del 10eLotto con vincite totali per 90mila euro. Come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, grazie a un 9 oro da 50 mila euro.

Altri due premi, poi, sono finiti in provincia di Venezia, rispettivamente a Santa Maria di Sala e Mira, con due 9 dal valore di 20 mila euro ciascuno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 36 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.