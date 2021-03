Fiamme nella notte al centro di trattamento dei rifiuti: giallo sulle cause

RONCHIS (UDINE) - Brucia il centro del trattamento rifiuti, mobilitati i Vigili del fuoco. Dalle 2 di stanotte, 30 marzo, i vigili del fuoco del comando di Udine sono impegnati con squadre della sede centrale di Udine e dei distaccamenti di Latisana, Codroipo e Lignano nella zona industriale di Ronchis per un incendio di materiale plastico presso un centro di smistamento e trattamento rifiuti. L'incendio che non ha coinvolto persone e le cui cause sono ancora in fase di accertamento è sotto controllo ma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza proseguiranno per buona parte della giornata. A lanciare l'allarme è stata una Volante della Polizia autostradale che ha notato le fiamme allertando i soccorsi.