Caparre svanite per acquisti online: preso il mago delle truffe, ha 26 anni

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) -dellasi prende gioco dell'acquirente non recapitando laper cui era stata già versata una caparra ma viene scovato edai carabinieri della Compagnia diA buttarsi a capofitto nella fitta rete degli annunci sul web era stata una ragazza della Valcanale. La giovane ha trovato quasi subito trovato un'inserzione pubblicata in un noto portale dell'e-commerce tra privati e ha risposto all'annuncio. Ha versato lae il venditore si è mostrato subito gentile; i due si sono scambiati i dati bancari per effettuare il: era un anticipo di 75 euro.Siamo nel marzo scorso e, dal versamento della caparra, il tempo vola e la playstationnon arriva a destinazione. La ragazza non riesce più a mettersi in contatto con il venditore, letteralmente svanito, al pari del suo annuncio.Si rivolge allora ai carabinieri della stazione di Moggio Udinese, comandata dal maresciallo maggiore Visintin Francesco, rendendosi conto di essere stata truffata. I militari dell'Arma danno avvio a una serie di approfonditie riescono a risalire all'identità del venditore.Si tratta di un notoonline, un pluripregiudicato di 26 anni nato e residente a; il giovane è stato denunciato a piede libero nei giorni scorsi per truffa aggravata.