Mette un annuncio per vendere la sua auto: truffato per 25mila euro

di Paola Treppo

UDINE e MANZANO -monili in oro e preziosi per 25mila euro a unche vive in provincia die che aveva pubblicato un annuncio per mettere in vendita la sua auto. L'uomo è stato truffato e derubato di oro e di un orologio. È successo il pomeriggio di Pasqua. Vittima del raggiro un friulano di 65 anni.I fatti risalgono a 31 marzo scorso quando il 65enne e il truffatore si sono incontrati per discutere l'affare e l'acquirente ha mostrato interesse anche per il prezioso orologio che l'anziano portava al polso. Il giorno successivo, quando si sono rivisti, a, per concludere la trattativa, l'acquirente è riuscito a farsi consegnare orologio e dei braccialetti, con la scusa di farli stimare.Si è quindi allontanato lasciando la vittima in compagnia della propria moglie e figlia. Poi il truffatore ha invitato l'anziano a raggiungerlo in viale Palmanova aper chiudere l'affare ma, una volta giunti a destinazione, madre e figlia sono scese rapidamente dall'auto per infilarsi in un'altra vettura che le stava aspettando. Solo in quel momento l'uomo ha capito di essere stato raggirato e ha chiamato la polizia che ora indaga sulla vicenda.