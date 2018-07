Banditi armati di flex per aprire la stanza caveau dell'imprenditore

di Paola Treppo

MORUZZO e CODROIPO (Udine) -per aprire lain ferie; è successo nella prima serata di ieri, domenica 15 luglio, poco dopo le 22, in una villa di. Dopo aver forzato la porta di ingresso della casa, la banda di ladri si è diretta velocemente alla stanza blindata che ha tentato di spaccare usando una flex. Forse i malviventi sarebbero riusciti nel loro intento se non fossero stati disturbati da un parente dell'imprenditore, il padre.Quest'ultimo, infatti, poco prima avevache segnalava l'intrusione sul suo telefonino cellulare e aveva raggiunto la casa del figlio per capire se c'era effettivamente un furto in atto o se si poteva trattare solo di un malfunzionamento del sistema di allarme. Giunto in villa ha capito subito quello che era successo: i ladri, intanto, si erano dileguati, senza riuscire a spaccare la porta della stanza caveau. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Udine, comandati dal capitano Ilaria Genoni.I militari dell'Arma della stazione di Codroipo, invece, sono sulle tracce dei responsabili di duemessi a segno in due abitazioni di Codroipo a danno di unae di un'altra anziana di 81 anni. Mentre erano assenti dalle loro case, le due donne sono state alleggerite dei loro averi.Alla donna di 81 anni sono stati rubati monili ine alla 85enne dei gioielli il cui valore è ancora in corso di quantificazione. I colpi sono stati messi a segno tra le 12 e le 21 di ieri, domenica 15 luglio; per entrare nelle due abitazioni i ladri hanno spaccato la serratura della porta di ingresso.