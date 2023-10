Tavagnacco. Malore improvviso in strada: soccorso dai passanti con le manovre di rianimazione cardiopolmonare

TAVAGNACCO (UDINE) - Malore in strada a Tavagnacco, nell'Udinese, nella mattinata di lunedì 16 ottobre: uomo viene soccorso dai passanti: ha avuto un malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio, che praticano le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo dell'ambulanza, e poi trasferito in ospedale. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo, trasporto poi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni molto gravi con rianimazione cardiopolmonare in corso, con ambulanza con il medico dell'automedica a bordo.

Diverse le chiamate di aiuto giunte al Numero unico di emergenza Nue112.