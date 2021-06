Scarcerato in Austria, sale sul treno internazionale e viene subito arrestato

UDINE - Un uomo di 30 anni, cittadino italiano, è stato arrestato ieri dalla Polizia di Frontiera di Tarvisio a bordo di un treno internazionale in arrivo da Villacco (Austria) e diretto a Udine. L'uomo era ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trapani. Deve scontare 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 2 mesi di arresto per un cumulo pene per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, lesioni personali aggravate e molestie o disturbo delle persone. L'uomo era stato appena rilasciato da una prigione austriaca a causa di reati compiuti oltralpe e stava rientrando in Italia, dove è stato prontamente identificato sul confine e condotto in carcere a Udine.