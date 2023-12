Paularo. Seguivano Google maps senza notare i cartelli che indicavano la strada chiusa nel periodo invernale: bloccati sul ghiaccio

PAULARO (UDINE) - Due automobili e nove giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni sono rimasti bloccati sulla strada che conduce a Passo Cason di Lanza.

Sono stati soccorsi da guardia di Finanza e Soccorso Alpino dal fondo stradale ghiacciato.

I giovani, della Bassa Friulana, volevano raggiungere da Cercivento Pontebba per andare a pattinare sul ghiaccio e hanno seguito le indicazioni fornite da Google maps senza notare i cartelli stradali che indicavano la strada del passo chiusa nel periodo invernale.

Si è concluso intorno alle 20 l'intervento della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino compiuto assieme alla Guardia di Finanza.

I turisti erano dotati di gomme invernali ma privi di catene, motivo per cui non sono più riusciti a proseguire. I soccorritori, cinque tecnici, si sono portati da loro a bordo di due fuoristrada e li hanno scortati prima a piedi fuori dal tratto ghiacciato e poi si sono messi alla guida delle loro auto per invertirne la direzione di marcia e accompagnarli dove potevano proseguire in sicurezza autonomamente, scendendo verso valle.