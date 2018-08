Accusato di stalking, si uccide in carcere a 18 anni. Secondo caso in un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Secondo suicidio in un mese nel penitenziario di Udine: un ragazzo pachistano di 18 anni è morto nel fine settimana scorso in ospedale, aveva cercato di uccidersi in carcere. Il 18enne era stato arrestato pochi giorni prima con l'accusa di stalking nei confronti di una donna con al quale aveva avuto una breve relazione, un'italiana più grande di lui che lavorava nella struttura di accoglienza dove era ospitato. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo.