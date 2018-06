Shopping con soldi falsi, spaccia coca: arrestato dopo 14 anni

di Paola Treppo

UDINE e VENZONE - Fa shopping con soldi falsi e. A finire in manette, nella giornata di mercoledì 13 giugno, un cittadino marocchino di 33 anni,, rintracciato dove era fuggito dopo la condanna pronunciata in Italia.Lo straniero deve scontare la pena di uno anno, 11 mesi e 3 giorni di reclusione per fatti avvenuti parecchi anni fa.Il 7 ottobre del 2004, insieme ad altri due connazionali, era stato pizzicato a(Udine) mentre stava cercando di fare shopping usando banconote false. Allora era stato identificato e denunciato.L’altro episodio era accaduto, invece, a, il 6 dicembre del 2006; allora era stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina. Al termine dell’iter giudiziario avrebbe dovuto finire in carcere, invece ha fatto perdere le sue tracce, scappando in Spagna.La procura di Udine emette allora un; siamo nel marzo del 2010. Nei giorni scorsi l’arresto da parte della polizia spagnola, a seguito delle indagini eseguite dalla squadra mobile della questura di Udine insieme alla Direzione centrale della polizia criminale- servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Sono in corso le procedure di estradazione a cura del Ministero di giustizia.