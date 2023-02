Siglato l'accordo per maxi commessa tra gruppo Burgo e Consorzio Boschi Carnici

TOLMEZZO - È stata firmata oggi a Tolmezzo la convenzione tra il gruppo Burgo e il consorzio Boschi Carnici che prevede la vendita di 1.500 tonnellate di CO2 equivalenti, disponibili grazie al conseguimento da parte dell'ente consortile del secondo certificato dei servizi ecosistemici. La firma arriva ad un mese esatto dalla prima vendita di crediti di sostenibilità da buone pratiche di gestione forestale secondo lo standard PEFC su base volontaria alla CAFC Spa.

Il certificato riconosciuto al Consorzio Boschi Carnici, che ha consentito entrambe le convenzioni, è legato alle buone pratiche selvicolturali inerenti ad attività di antincendio boschivo. Mediante la pianificazione degli interventi che prevedono essenzialmente il taglio fitosanitario a carico delle piante di abete rosso già secche per effetto del bostrico tipografo, il Consorzio Boschi Carnici ha messo in atto azioni aventi un fondamentale significato in termini di prevenzione degli incendi boschivi, traducendole in un beneficio attuale per il soprassuolo circostante. La firma della Convenzione tra le parti ha avuto luogo nella sede della cartiera a Tolmezzo alla presenza dell'assessore regionale Stefano Zannier e del direttore del Servizio Foreste e Corpo forestale della regione FVG Rinaldo Comino.