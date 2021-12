AVIANO - Macchia e Kim cercano casa dopo che la loro gli è stata tolta. Due grandi e affettuosi meticci di un anno e mezzo, già sterilizzati, simili a pastori maremmani, da domani, 16 dicembre, si ritroveranno per strada, in seguito allo sfratto della loro padrona, e sono destinati a finire rinchiusi in canile. Il paradosso è che la proprietaria questi cani non li ha neppure chiesti: li ha trovati, ancora cuccioli, in uno scatolone di fronte al cancello di casa, a Costa di Aviano e, avendo un giardino spazioso, ha deciso di prendersene cura, finendo per affezionarsi a loro. Ora, però, in seguito allo sfratto, sarà costretta a spostarsi in un appartamento, incompatibile con i due cani di grossa taglia. «Non voglio che finiscano in canile, ma purtroppo temo che sarà così. Abbiamo chiesto a molte persone, ma per ora nessuno ha potuto aiutarci», ha spiegato.

La 43enne, originaria di Biella, sta attraversando una situazione di estrema difficoltà: invalida all'80%, in seguito ad un incidente automobilistico avvenuto nel 2007, percepisce una pensione che le basta appena per le esigenze di base sue e del figlio quattordicenne. Il trasloco dovrebbe avvenire oggi, mentre domani dovrebbe essere il giorno dello sfratto. «Vedo solo oscurità davanti a me: per la colonia felina di cui mi occupo, per i cani, per mio figlio e per me stessa», racconta la donna. Per prendersi cura dei 15 gatti della colonia, censiti e microchippati dal Comune, alcuni abitanti di Costa stanno organizzando dei turni per sopperire alla partenza della donna e per portare loro cibo e acqua.