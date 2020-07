Taglia un albero e resta schiacciato: boscaiolo morto sul colpo

AMPEZZO - Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è morto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio, nei boschi sul passo del monte Pura, tra i comuni di Ampezzo e Sauris (Udine). Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, la vittima è stata schiacciata da un albero che stava tagliando. L'allarme è scattato attorno alle 13.40: immediati i soccorsi da parte del personale sanitario, giunto con un'ambulanza e l'elicottero della centrale operativa regionale del Friuli Venezia Giulia. Per concorrere alle operazioni sono stati mobilitati anche i Vigili del fuoco e il personale del Soccorso Alpino della stazione di Forni di Sopra. © RIPRODUZIONE RISERVATA