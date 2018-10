Sappada ancora senza elettricità: scoperchiato il rifugio Calvi

SAPPADA - Il comune di Sappada, rimasto isolato a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, è senza elettricità: una forte tromba d'aria ha abbattuto migliaia di abeti, causando il crollo dei tralicci di fornitura della corrente elettrica.



I vigili del fuoco hanno incontrato oggi il sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer, ed effettuato un sorvolo in elicottero sulle zone colpite dall'evento atmosferico. L'elicottero ha anche trasportato i tecnici del soccorso alpino fino al rifugio Calvi, scoperchiato dal forte vento, per iniziare i lavori di copertura prima del previsto nuovo peggioramento delle condizioni meteo. In arrivo a Sappada anche un mezzo dei vigili del fuoco per il rifornimento di benzina, necessaria per le attrezzature di lavoro e i gruppi elettrogeni.

