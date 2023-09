Sos kiwi, l'università di Udine capofila nella ricerca per sconfiggere la malattia che attacca la pianta

UDINE - Un progetto di ricerca triennale per contrastare la moria del kiwi, causata dalla malattia Kvds, che da più di dieci anni sta mettendo in ginocchio l'intera filiera in Italia. È l'obiettivo dello studio "Sos kiwi" coordinato dall'Università di Udine, in collaborazione con la fondazione Agrion e gli atenei di Napoli Federico II, Reggio Calabria Mediterranea e Torino.

Il progetto

La ricerca - spiega l'ateneo friulano - analizzerà i meccanismi alla base della malattia e saranno identificati i biomarcatori utili per la diagnosi e definire nuove strategie di controllo e prevenzione.