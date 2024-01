Fvg, la Regione finanzia sette progetti innovativi sovracomunali con 135,7 milioni

UDINE - Ambiente, innovazione sociale, arte, cultura e turismo sono le tematiche di sviluppo strategiche individuate dalla Regione Fvg per lo sviluppo di diverse progettualità in attuazione della programmazione europea, e declinate nei 7 progetti di investimento sovracomunali finanziati nell'ex provincia di Udine dalla Regione e illustrati oggi nel capoluogo friulano. Soggetti capofila i Comuni di Manzano, Cividale, Codroipo e Taipana, la Comunità di montagna del Gemonese, la Comunità Riviera friulana e la Comunità Collinare del Friuli. «La Regione ha destinato 135,7 milioni per i progetti sovracomunali - ha spiegato l'assessora regionale alle Finanze, Barbara Zilli - per premiare l'impegno delle comunità nell'elaborare congiuntamente proposte autosostenibili nel lungo periodo che contribuiscano ad aumentare il benessere della collettività e a valorizzare le peculiarità culturali, turistiche e ambientali locali.

I progetti

L'assessora ha ricordato che le risorse messe a disposizione dalla Regione hanno consentito di portare a 20 il numero di progetti ammessi a contributo rispetto ai 14 inizialmente finanziati, con uno stanziamento aggiuntivo di 43,7 milioni. «L'obiettivo - ha proseguito Zilli - è portare avanti questa linea contributiva, scorrendo la graduatoria in assestamento per finanziare ulteriori proposte». Gli amministratori locali coinvolti hanno illustrato le diverse progettualità: «Progetti di investimento di valenza territoriale nell'ambito del Contratto del fiume Natisone» (finanziamento 8 milioni), «Green mobility del Gemonese» (8 milioni), «Mobilità lenta tra vie d'acqua e di terra della Riviera friulana» (8 milioni), progetto «Bike to work» (8 milioni) «Valorizzazione dei Territori del Torrente Corno» (8 milioni), Sviluppo della rete culturale, museale, creativa e turistica della Comunità collinare del Friuli (4,5 milioni), Anello ciclo-turistico sui territori della Grande Guerra nelle Prealpi Giulie e Valli del Torre» (quasi 6 milioni).