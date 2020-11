Regeni, Conte chiama al-Sisi sulle indagini, il presidente egiziano: «Massima cooperazione»

Il premier Giuseppe Conte chiama il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi per chiedere «degli ultimi sviluppi della cooperazione congiunta tra le autorità giudiziarie in merito alle indagini in corso sul caso dello studente friulano Giulio Regeni» ucciso al Cairo 5 anni fa, all'inizio del 2016.

Lo riferisce una nota del portavoce della presidenza egiziana, sottolineando che «al-Sisi ha elogiato le ottime relazioni tra i due paesi nei vari campi, politico, militare ed economico, così come la cooperazione per affrontare molte sfide nella regione del Mediterraneo orientale, in particolare la lotta all'ideologia estremista ed il terrorismo». Al-Sisi, prosegue la nota, ha inoltre ribadito «l'importanza che l'Egitto attribuisce allo sviluppo della cooperazione tra Egitto e Italia in diversi ambiti, ed al coordinamento e consultazione in merito a varie questioni regionali»

Regeni, Conte alla commissione d'inchiesta: «Da Al Sisi disponibilità a collaborare, ma ora fatti. Mai una visita ufficiale in Egitto senza la verità»

Fregate all'Egitto, Di Maio: «Trattativa non conclusa. Incessante richiesta di verità per Regeni»

Da Regeni a Zaki

Intanto «la scorsa settimana al Cairo è stato arrestato Basheer, direttore di Eipr, ong con la quale ha collaborato Patrick Zaki. Ieri la notizia dell'arresto di un altro esponente della stessa ong, Ennarah. Perché tanto accanimento contro questa organizzazione?». Così Laura Boldrini, deputata Pd, è intervenuta in commissione Esteri con un'interrogazione. Questi arresti - ha spiegato - sono avvenuti dopo una visita alla sede della ong da parte di una delegazione di diplomatici di undici Paesi, tra i quali era presente anche l'ambasciatore italiano e a Basheer, nel corso di un interrogatorio, pare sia stato chiesto conto di tale visita. Per questo chiediamo al governo di fare un gesto simbolico: il nostro ambasciatore sia presente all'udienza del 21 novembre per la scarcerazione di Zaki. Dall'Italia sono venute molte proteste per questa ingiusta carcerazione che le autorità egiziane hanno ignorato, così come continuano ad ignorare le critiche, che anche la Camera ha mosso, per gli ostacoli all'accertamento della verità sull'omicidio di Giulio Regeni. Oltre ai più elementari diritti umani - ha concluso Boldrini - è in gioco anche la dignità e la reputazione del Paese. C'è dunque bisogno di una reazione italiana più forte.

