Reddito di cittadinanza, scoperti 49 "furbetti": erogati contributi irregolari per 330mila euro

UDINE - I finanzieri del comando di Udine, sotto il coordinamento della locale Procura, in collaborazione con l’Inps, sono individuato diversi nuclei familiari che hanno percepito il “Reddito di cittadinanza” senza averne i requisiti. Tra tali requisiti ci dev'essere la mancanza di condanne negli ultimi 10 anni per gravi reati. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno così fatto emergere ben 49 persone, tutte già denunciate alla Procura, che hanno percepito indebitamente il “Reddito”.

Il totale delle erogazioni irregolari finora scoperte è di quasi 330.000 euro. Sono in corso le procedure di revoca da parte dell’Inps che, al momento, ha già provveduto a far decadere il beneficio non spettante nei confronti di 41 persone, per un importo totale superiore a 270.000 euro.

Gli approfondimenti - tuttora in corso - sono stati condotti incrociando i dati della popolazione carceraria degli ultimi anni con le banche dati dei percettori del sostegno.