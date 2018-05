Allarme spaccio tra i profughi: ora si passa alla cocaina, un arresto

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE -nel cuore della notte un richiedente asilo afghano di 21 anni ma la polizia di Stato della Questura di, che in questi giorni ha intensificato i controlli sulle 24 ore e nelle zone più a rischio della città, lo intravvede mentre sta pedalando in sella a una bike in viale Europa Unita, insieme a un connazionale di un anno più vecchio.Alla vista della pattuglia della squadra volante, il profugo, peraltro già allontanato da Udine con un foglio di via emesso dal questore Claudio Cracovia,. Prima fugge a piedi, poi riprende la bici in maniera maldestra. Nella corsa getta un sacchetto di plastica e quindi, tentando di nascondersi dietro a un cespuglio.Inutile: viene individuato subito e viene ritrovato anche quella bustina di nylon di cui aveva cercato di disfarsi: dentro c'erano diversi grammi di. Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, non si arrende tanto facilmente, pur preso con le mani nel sacco: reagisce con violenza e oppone resistenza agli agenti di polizia che, a quel punto, loe lo portano in carcere.Normalmente lo spaccio tra richiedenti asilo a Udine riguarda le cosiddette droghe leggere: adesso si comincia a passare, invece, a quelle pesanti. Un campanello d'allarme: la preoccupazione per piaga del consumo e la cessione di sostanze stupefacenti tra stranieri, e non solo, aumenta.Solo nella giornata di ieri, lunedì 29 maggio, la polizia di Stato, sempre durante i controlli delle aree cittadine più sensibili, tra cui Borgo Stazione, ha indagato altri tre profughi, tutti afghani, per detenzione di droga, hashish, e perché non hanno rispettato il divieto di ritorno a Udine imposto dal questore. In questi giorni la polizia di Udine, insieme al reparto anticrimine di Padova, ha controllato infine 77 persone, 3 locali pubblici e otto automobili.