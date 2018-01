Comprano il permesso di guida per 100 euro: denunciati due fratelli

di Paola Treppo

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Duesono statiper uso diperché trovati in possesso ognuno di unnon autentico. Si tratta di due giovani cittadini di nazionalità, regolari sul territorio nazionale, di 18 e di 24 anni, residenti adel Friuli. Quest'ultimo è stato fermato durante un controllo su strada nella Città Ducale mentre si trovava al volante di una Volkswagen Golf, il 18 gennaio scorso, dagli agenti del Commissariato della polizia di Stato.Gli agenti, comandati dal commissario Michelangelo Missio, gli hanno chiesto i documenti e lui ha mostrato un permesso di guida internazionale. Ma i poliziotti si sono subito accorti che non era originale. Hanno accompagnato in commissariato il ragazzo e, dopo una serie di accertamenti, hanno avuto la conferma che il documento, che viene concesso a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto la, era falso.A quel punto l'albanese è stato denunciato a piede libero e anche sanzionato perché guidava di fatto senza una patente valida. Il 24enne, non potendo usare più la Golf, che non è stata comunque sequestrata, ha chiamato il fratello più giovane, di 18 anni. Quest'ultimo, cercando di difenderlo, ha mostrato il suo permesso internazionale di guida, dicendo che non era affatto falso. Ma pure questo documento si è rivelato essere non autentico e quindi la denuncia è scattata anche per il fratello. I due permessi, entrambi, avevano il numero di serie consecutivo: sono stati quindi rilasciati contemporaneamente. I due giovani, messi alle strette, hanno ammesso di averi permessi in Albania,100 euro. Adesso la polizia di Cividale cercherà di fare chiarezza sulla vicenda, verificando dove e da chi i due ragazzi abbiamo comprato i documenti falsi.