Udine. Il ministro Nordio a sorpresa alle celebrazioni dei 100 anni di Paola Del Din

UDINE - Carlo Nordio, ministro della Giustizia, questa mattina 2 settembre è arrivato a Udine a sorpresa per le celebrazioni dei 100 anni di Paola Del Din. darsi da fare e sul fare il proprio dovere. Siccome io lo ho fatto sempre, posso dire quello che penso, anche se non piace a chi mi sta ascoltando». Del Din ha una medaglia d'oro al valor militare ed è stata la prima donna paracadutista in Italia.

Gli auguri a Paola Del Din arrivano anche da re Carlo III