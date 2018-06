Si è spento il sorriso di Tommaso, ucciso dal male a 22 anni

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVAGNACCO (Udine) - Lutto ad Adegliacco diper ladi, morto a 22 anni a seguito di un male incurabile che ha affrontato con coraggio e che se l'è portato via in poco tempo.Il giovane, che in paese ricordano come gioviale e sereno, sempre sorridente, vicino alla Parrocchia da quando era bambino, era figlio unico.Lascia la mamma Cinzia e il papà Fabrizio. Lascia nel dolore anche tanti amici. I funerali saranno celebrati martedì 5 giugno nella chiesa di Adegliacco.