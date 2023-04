Fedriga bis, ecco la nuova giunta: 8 riconferme su dieci assessorati

TRIESTE - Presentata questa mattina, giovedì 20 aprile, a Trieste la nuova formazione di giunta che accompagnerà il governo Fedriga per i prossimi cinque anni. A presentare la squadra bis è stato lo stesso presidente, che alle elezioni regionali del 2 e 3 aprile si è affermato con il 64,24% delle preferenze. Si tratta per lo più di riconferme - «in continuità con il lavoro degli ultimi 5 anni», ha spiegato Fedriga - a cui si aggiungono due new entry targate Fratelli d'Italia, a cui va anche la vicepresidenza con il neo assessore Mario Anzil con delega a Cultura e Sport. Conservano la loro delega i leghisti Barbara Zilli (Finanze), Stefano Zannier (Risorse agroalimentari), Sebastiano Callari (Demanio e Sistemi informativi). Tre i nomi in quota lista Fedriga Presidente: Alessia Rosolen, che mantiene le deleghe a Lavoro, Istruzione, Famiglia; Sergio Emidio Bini, confermato alle Attività produttive e Turismo; Pierpaolo Roberti che detiene le deleghe alle Autonomie Locali, Sicurezza, Immigrazione. Alla Salute e Politiche sociali e Protezione civile rimane il forzista Riccardo Riccardi. Fabio Scoccimarro (FdI) mantiene l'assessorato alla Difesa dell'Ambiente ed Energia. Primo ingresso in giunta invece per Cristina Amirante (FdI) che assume la delega alle Infrastrutture e Territorio.