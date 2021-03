'Ndrangheta: narcotrafficante internazionale scovato in Friuli, era qui per lavoro

UDINE - È stata arrestata all'alba di oggi in provincia di Udine dalla Squadra Mobile della Questura del capoluogo friulano una delle 17 persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguite dalla Polizia di Reggio Calabria e Gioia Tauro nell'ambito dell'operazione «Joy's Seaside» contro il narcotraffico. Il soggetto si trovava da qualche giorno sul territorio provinciale per motivi di lavoro. Le accuse nei confronti dei 17 arrestati sono, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale di stupefacenti, concorso in detenzione, vendita e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, anche in ingente quantitativo, del tipo cocaina, hashish e cannabis sativa, concorso in detenzione di armi e munizioni, danneggiamento ed estorsione. Nessuno degli episodi contestati ha riguardato il territorio friulano.