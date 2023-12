FAGAGNA (UDINE) - Colto da un malore, è morto a soli 25 anni. Lutto e dolore nel Friuli Collinare e nel mondo sportivo del Friuli Venezia Giulia alla notizia della scomparsa prematura di Mattia Miano, geometra e calciatore, trovato senza vita nella sua abitazione di Ciconicco di Fagagna. Lo aspettavano a un appuntamento di lavoro per una visita in un cantiere alle 6.30 di ieri, 13 dicembre, ma lui non si è presentato. Un fatto insolito, lui sempre così preciso e puntale, che ha insospettito il suo collega il quale ha raggiunto casa sua per assicurarsi che stesse bene. Assieme al padre sono andati in camera ed è qui che l'hanno trovato riverso sul letto. Subito è stato chiamato il Numero unico di emergenza ma gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La notizia ha gettato nel dolore i familiari, i colleghi di lavoro e i compagni di squadra.

Miano, dopo aver frequentato l'Istituto per geometri "Marinoni" di Udine, si era laureato all'ateneo friulano e poi era stato assunto per l'azienda di metalmeccanica Simeon srl di Fagagna. La sua grande passione era il calcio: era infatti il capitano del San Daniele Calcio, squadra che milita nel campionato di Prima Categoria del calcio dilettantistico regionale. Sulla pagina Facebook della squadra ieri è stata pubblicata una foto della maglia di Mattia, quella col numero 6, appesa nello spogliatoio con una sola frase: "Ciao Mattia".

Domenica aveva vestito la fascia da capitano nella partita del Girone A del suo San Daniele contro la Liventina San Odorico contribuendo alla vittoria dei suoi per 5 a 2. La società ha già provveduto a chiedere il rinvio della prossima partita, prevista per domenica 17, contro il Saronecaneva. Paolo Toppazzini, vicepresidente del San Daniele Calcio, ha espresso il profondo cordoglio del gruppo: "Una notizia tremenda che ci ha scosso tutti. Non sarà facile continuare per il gruppo. Mattia era uno dei nostri giocatori simbolo". Grande commozione anche tra gli ex compagni di squadra e la dirigenza della Pro Fagagna, con la quale aveva militato negli anni scorsi:« Ti vogliamo ricordare così, per sempre, con il tuo sorriso che ti contraddistingueva. Mandi Mattia». si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook della società fagagnese che si è stretta vicina alla famiglia Miano, al fratello Alessio, alla sua amata Francesca e al San Daniele Calcio per l'improvvisa e prematura scomparsa.