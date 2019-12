Minaccia la ex fidanzata in stazione e le provoca attacco di panico: arrestato

UDINE - Un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato sabato sera dalla Polizia e condotto in carcere a Udine in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex. L'uomo era stato denunciato la scorsa estate dalla Squadra Mobile per violenza sessuale e atti persecutori ai danni dell'allora fidanzata. L'uomo era stato quindi sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. Gli era stato anche vietato di comunicare con la ragazza.



La sera del 26 novembre scorso, tuttavia, l'ha trovata nei pressi della stazione ferroviaria e l'ha avvicinata, turbandola al punto di provocarle un attacco di panico per cui si è reso necessario l'intervento dei sanitari. A seguito di quell'episodio il gip del tribunale di Udine ha accolto la richiesta del pubblico ministero di aggravamento della misura cautelare disponendo la custodia in carcere. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno rintracciato sabato sera e hanno eseguito il provvedimento

