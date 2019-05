Fedriga aggredito ad un comizio: lotta, i carabineri bloccano l'assalitore

TOLMEZZO - Ha tentato di aggredire il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante un comizio elettorale a Tolmezzo in cui erano presenti vari esponenti politici. L'uomo, 67 anni, residente nella zona, in evidente stato di ubriachezza, ha interrotto ripetutamente l'evento prima di scagliarsi improvvisamente contro il governatore. È stato bloccato in tempo grazie al tempestivo intervento del comandante del Nucleo Radiomobile: tra i due c'è stata una colluttazione, poi l'intervento di altri militari ha permesso di fermare definitivamente l'uomo.



Portato in caserma il 67enne ha cominciato a proferire frasi minacciose ed oltraggiose nei confronti del sottufficiale e dell'Arma dei Carabinieri, rifiutandosi di comunicare le proprie generalità. L'uomo è stato quindi arrestato per violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le indicazioni sulla propria identità e ubriachezza, ed è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

