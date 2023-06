All'ospedale di Udine maratona di 24 ore per donare il sangue: oltre 200 donatori. È la prima in Italia

UDINE - Ha preso il via oggi all'ospedale di Udine una maratona di 24 ore donare il sangue, iniziativa che l'Associazione friulana dei donatori di sangue ha organizzato, «per la prima volta in Italia», in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue.

A "porgere il braccio" oltre 200 volontari

Lo ha comunicato lo stesso sodalizio, facendo presente che oltre 200 volontari di tutte le sezioni della provincia saranno impegnati fino alle 12 di domani «a porgere il loro braccio». Il primo ad averlo fatto è stato il presidente dell'Associazione friulana donatori sangue Roberto Flora, dopo aver lanciato il cronometro assieme al direttore di Medicina trasfusionale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, Giovanni Barillari. «L'iniziativa nasce da un'idea del gruppo giovani dell'Afds», ha spiegato Flora, e «non è solo un'iniziativa promozionale, ma ha anche una valenza scientifica sperimentando una continuità di prelievi che potrebbe essere necessaria in caso di emergenze e mancanza di scorte». In occasione della partenza della maratona, che proseguirà giorno e notte senza soste fino alle 12 di domani, è giunto anche un saluto da parte della friulana Sandra Gallina, dirigente dell'Unione Europea, incaricata di guidare la Salute e la sicurezza alimentare comunitaria: «Solo una donazione costante è in grado di garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di sangue e dei suoi derivati - ha detto Gallina -; vogliamo migliorare l'attività di donazione, per questo quasi un anno fa la Commissione ha proposto una revisione piuttosto profonda della normativa. Proposta che intende aumentare la protezione per chi dona e chi riceve, partendo dal principio della gratuità.