Udinese sferzato dal maltempo, grossi disagi in sei Comuni. Allerta meteo fino alle 24

UDINE - Ancora maltempo nel pomeriggio di oggi, 30 settembre,nell'udinese e ancora lavoro per i volontari di Protezione Civile delle squadre comunali. Oltre all'emergenza che si è registrata a Prepotto, le precipitazioni hanno creato disagi nei territori dei comuni di Cividale del Friuli, Bicinicco, San Giovanni al Natisone, Manzano, Trivignano Udinese.

Sono operativi oltre 51 volontari di Pc con 22 mezzi. Sono operative in dettaglio, con il coordinamento della Sor/ Sala operativa regionale di Protezione Civile, tutte le squadre dei singoli municipi insieme ai Distretti Val Natisone, Val torre e Manzanese.

Maltempo, cento volontari in campo nella notte per strade allagate e frane in Friuli. Prepotto allagata

A Manzano interventi al sottopasso delle Tifie che collega la strada regionale 56 con via Sottomonte. Strada interrotta in via Orsaria all'altezza civico 17 con crollo di alberi sulla sede stradale. Allagamento totale della regionale di Mortegliano dalla rotonda della Manganizza al cimitero di Manzinello. Non ci sono feriti. Le operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio del territorio continueranno durante tutta la notte, in piena sinergia con i Vigili del Fuoco, a tutela della comunità. Permane l'allerta meteo fino alle 24:00 di oggi.