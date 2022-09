Maltempo, cento volontari in campo nella notte per strade allagate e frane in Friuli

UDINE - Nottata impegnativa per i volontari di Protezione Civile di diverse squadre comunali del territorio della ex provincia di Udine a causa del maltempo con le forti piogge abbattutesi in zona).

Dalla tarda serata di ieri e fino alle 3 di oggi i volontari sono intervenuti a Manzano, per l'allagamento del sottopasso di via della Stazione e per dare supporto a una famiglia la cui abitazione era stata interessata da un allagamento (l'acqua entrava dalla porta principale).

Interventi anche a Pavia di Udine per strade allagate, in particolare via Marconi e via Garibaldi, con 30 cm d'acqua che hanno bloccato la circolazione dei veicoli. La viabilità interessata dall'allagamento è stata transennata e sono stati posizionati i segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata.

Infine ad Attimis, per una frana di detriti che si è riversata sulla carreggiata in Borgo Pecol. Il materiale è stato rimosso dai volontari e la viabilità è stata ripristinata.