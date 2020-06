Fulmini e tromba d'aria nella Bassa friulana, strada chiusa tra Nimis e Tarcento

Una tromba d'aria tra Veneto e Friuli Venezia Giulia che si è sviluppata tra Teglio Veneto e Morsano al Tagliamento, pioggia e fulmini anche su alcuni edifici a Latisana e dintorni, con allagamenti e alberi abbattuti fino a Rivignano.

Il maltempo di oggi pomeriggio, lunedì 29 giugno, come dalle previsioni meteo della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che aveva diramato in mattinata l'allerta, si è scatenato provocando danni non solo nella Bassa Friulana ma anche nel Tarcentino a nord di Udine.



Sempre a Latisana, in via Gregorutti un cavo elettrico è caduto su un'abitazione provocando un principio di incendio, mentre la strada che collega Nimis a Tarcento è stata chiusa a causa di alberi che sono caduti, spinti dal forte vento, sulla careggiata impedendo per qualche tempo la circolazione

