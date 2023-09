Runner colpito da infarto mentre corre: alcuni passanti lo rianimano guidati al telefono da un infermiere

UDINE - Un uomo è stato soccorso questa mattina, 20 settembre, dal personale medico infermieristico a seguito di un malore e di una perdita di conoscenza alla quale è seguito un arresto cardiocircolatorio.

L'uomo stava correndo sul ponte di San Floriano, a Verzegnis. È stato visto accasciarsi da alcune persone che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia.

Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso. Un infermiere della Sores è rimasto al telefono con le persone che si trovavano con l'uomo in quel momento, guidando le manovre di rianimazione cardiopolmonare al telefono.

Le equipe medico infermieristiche, giunte sul posto in pochi minuti, hanno continuato le manovre di rianimazione; il cuore della persona ha ripreso a battere. La rapidità dell'intervento, unita alle spiegazioni chiare e puntuali dell'infermiere della Sores, e alla fattiva collaborazione delle persone sul posto, ha permesso un soccorso d'urgenza efficace.L'uomo è stato poi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso, con segnali di ripresa dei sensi e di ripresa neurologica.